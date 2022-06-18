中國珠三角再爆裁員潮 增添中國經濟陷衰退憂慮

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（中央社台北18日電）中國華南珠江三角洲流域是出口製造業重鎮，大批外省移工在此掙錢餬口，卻因當地企業面臨國際訂單銳減與疫情衝擊，這些討生活的出外人面臨收入被大砍，甚至一夜之間被無情裁員。

香港「南華早報」（SCMP）報導，兩年前因中美貿易戰與武漢爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初，導致企業縮減產能，數以萬計外省移工丟飯碗。

去年出口創新高，甚至珠三角一帶的工廠亟需逾50歲的移工，以應付爆增的產量，當時若干人士原本預期中國正邁向復甦，但工廠裁員與年輕人就業難的困境，如今又再度重演。

至於珠三角再爆裁員潮的原因，熟悉內情的消息來源透露，從製鞋、電子至成衣業，都面臨罕見的多重壓力，包括嚴格的防疫清零導致供應鏈中斷；本土與歐美市場需求銳減；大批海外訂單轉向東南亞。

經濟重鎮上海擺脫為期兩個月的封城，製造業的生產逐漸復常，中國出口成長從4月間的萎縮於5月浮現反彈跡象，但分析人士卻說，因逆成長的趨勢益增，多數人預估成長動能將會衰退，當前的榮景只是「曇花一現」。

像是德堃電子科技有限公司員工5月31日接獲通知放無薪假至10月，這家企業位於製造業重鎮廣東東莞市下轄的清溪鎮，資方解釋，實在是因國內外訂單驟減，又因沒船可出貨導致庫存成本驟增，以及原物料短缺。

另外一家同樣在當地但不願具名，專門生產精密電子零組件的業者透露，確實有意把現有的6000名員工裁減至4000人。

王姓負責人在廣東的工廠生產出口導向的寵物用品，聘僱員工約數千人，他說，疫情爆發之初因美國政府發救濟金給一般民眾，所以當時訂單非常多，但與去年同期比較，今年第2季訂單銳減60%。

他表示，他的員工已經好幾週沒加班也沒有週末輪班了，也就是說，員工們只能領當地市府規定的保障最低月薪，大約人民幣2000或3000元（約新台幣8800元或1萬3200元）。

儘管如此，他說，員工們還是無意離職，因為他們心知肚明，當前在中國找工作多麼難。人在深圳討生活的謝姓外省移工則說，這個月的週末，公司不讓員工加班，而且生產作業部門將不再招聘超過35歲的工人。

這位移工告訴南華早報：「若是你現在開車到東莞和深圳一帶的工業區轉轉，你又會看到很多空廠房及招租的告示。」

當前中國製造業重鎮的困境，對於經濟可能會造成更廣泛的衝擊，據商業部門統計，中國非農業就業人口約5億3000萬人，其中出口產業的就業人口佔比略高於1/3達1億8000萬人。

出口動能趨緩，將加劇因嚴格防疫封控而導致的就業壓力，據中國國家統計局指出，若不計入移工2億9000萬人，中國5月都市失業率達5.9%，比4月略降，當時創下2020年3月以來的新高達6.1%。

而在16至24歲的就業人口中，5月失業率持續攀升，高達18.4%。

當代社會觀察研究所所長劉開明表示，在深圳與東莞，年輕一代的失業率益增的現象令人擔憂。這家機構與全球知名品牌及組織合作，觀察全中國數以百計工廠的勞動條件與供應鏈動態。

此外，北京大學的學者上週也示警，因當前中國實施清零防疫政策，中國的失業率可能會達到相似於2020年的規模，估計屆時勞工失業率將高達12%。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）110618