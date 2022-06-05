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中國疫情封城拖垮消費信心 民眾只想預防性儲蓄

2022/6/5 16:55
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（中央社台北5日電）中國經濟下行壓力加大，機構分析，應對疫情封城，加大了民眾對於未來的不確定感，預防性儲蓄取代購房意願，房地產業銷售、現金流恐出問題，將再挫消費信心、陷入惡性循環。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治風險等因素，中國經濟下行壓力加大，民眾對於風險承擔偏好改變，貸款購房和耐用品消費的意願大幅下降。

第一財經5日報導，粵開證券首席經濟學家羅志恆接受採訪表示，由於對未來充滿了不確定性，民眾不願意貸款買房。在疫情下，民眾為了應對不確定感，轉向預防性儲蓄。

對於疲弱不振房地產市場，羅志恆直指，民眾緊縮消費，保守以對貸款買房，恐將對房企銷售和房企現金流造成衝擊，這又進而導致民眾對整個房地產業信心下降，構成一個惡性循環。

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羅志恆認為，若要解決這些問題，必須要調控房地產，實事求是地釋放剛性需求和改善性住房需求，讓民眾有意願去加槓桿、去貸款。再者，建議官方可以透過消費券或是政府、企業補貼方式，帶動民眾在耐用品消費的意願。

他指出，官方也必須加大醫療、教育、養老等領域的社會保障，解決民眾所擔心的憂慮，就能促進他的消費意願。不管是財政貨幣還是其它的產業政策，帶動消費的關鍵都在於能否提高消費能力和消費意願。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110605

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