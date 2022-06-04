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馬斯克看衰美國經濟 拜登譏回：祝月球之旅好運

2022/6/4 16:04
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（中央社德拉瓦州雷荷勃斯灘3日綜合外電報導）在美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示對美國經濟感到不妙之後，總統拜登今天在談話中語帶諷刺地預祝馬斯克「月球之旅好運」。

路透社報導，馬斯克在一封寄給特斯拉主管們的電郵中寫道，他對美國經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%。

當被路透社問及馬斯克的評論時，拜登暗指也許問題出在特斯拉身上。

拜登說：「在馬斯克談論那些時，福特汽車（Ford）正全力加碼投資。福特正增加投資，並建造新電動車，在中西部創造6000個新的就業機會，容我補充，是工會職缺。」

拜登還說：「所以，你們知道的，祝他的月球之旅好運！」

馬斯克隨後在推特上回覆：「謝謝總統先生！」並附上一篇新聞連結，內容是美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布與馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）簽下29億美元（新台幣854億元）合約，委託打造重返月球的載人太空船。

在路透社今天披露馬斯克這封電郵後，特斯拉股價下跌超過8%。馬斯克上月31日才宣布，員工若不回到辦公室每週上班40小時，就得捲鋪蓋走人。

在拜登回應馬斯克的評論前，才剛發表演說指出美國5月就業成長高於預期，並反駁外界對他處理近40年來最嚴重通膨方式的批評，但他也警告，未來就業成長可能趨緩。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110604

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