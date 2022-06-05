中國嚴管遊戲業 引發失業潮不利經濟發展

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國近一年加強管制遊戲業，除限制未成年人的遊玩時間，也暫停遊戲版號審批長達8個月。分析指出，接連強力管制措施不但造成業內失業問題加劇，對於整體經濟也造成重創。

自去年下半年開始，中國加強對網遊監管，7月22日後就未批准新的網路遊戲版號，直到今年4月8日才又再度公布新一批通過審批的中國國產遊戲版號名單，共有45款遊戲。

然而強力的監管措施已對中國的遊戲產業造成影響，甚至出現大量遊戲企業、工作室關門，後續引發失業問題。

根據美國之音報導，今年5月間，沒有任何一款中國國產遊戲過審，新版號再度降為零。市場憂心4月的情形只是曇花一現。

報導引述一名中國遊戲業界人士觀察，目前蘋果的應用商店約有200萬個APP，其中大約40%都是遊戲APP。業界一般把遊戲分成重度、中度還有輕度，這個分類通常表示開發週期的長短，開發週期長的，用戶玩的時間也越長。

這名業內人士說，輕度遊戲和重度遊戲還有一個區別，是否需要付費。「在中國市場，要付費的遊戲就一定要有政府發放的版號。」

報導提及，中國國家新聞出版署今年4月重新審批版號，但是5月又繼續按下暫停鍵，主要原因來自於經濟。

上述業內人士在報導中透露，重新審批的計畫原本最早應該是夏天才能執行。這一次暫時解禁「是因為經濟扛不住了，尤其是面臨的就業風險。騰訊今年第一季開始裁員，這是一個特別壞的徵兆。」

報導指出，這次裁員的遊戲企業屬於中國經濟最前沿的公司。這些企業開始裁員，後會引發很大的輻射擴散效應，中國遊戲從業人數應該是百萬級的，包括週邊的，可能更多影響到上千萬人。「這基本是個金字塔的結構，騰訊是在塔頂。騰訊都不招人，誰敢招人。所以騰訊裁一個人可能意味著這個行業裁幾百上千人。」

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站在玩家的立場，對於遊戲版號審批收緊或放寬已經習慣，只能抱著無奈的態度觀望。一名玩家在報導中表示，在中國無法出版，或許會很失望、罵兩句，但也僅僅是罵兩句而已，罵完以後該做什麼就去做什麼，「官方既然不引進的話，我就去玩外服（國外伺服器）。」

業內人士在報導中提到，中國遊戲市場的利潤都是中國人賺走了，中國以外的市場可能還賺走了1/3的利潤，「中國遊戲市場是全球第一，而且中國的從業人員和創造的價值是遠超過我們自己的市場。所以對遊戲行業的打擊給中國的經濟傷害還挺大的，每年巨大的外匯收入現在沒了。」（編輯：唐佩君）1110605