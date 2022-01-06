中國停批遊戲版號5個月 1.4萬家公司關門

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國國家新聞出版署已經5個多月沒有審批新的遊戲版號，據報導，暫停審批使得中國遊戲界步入寒冬，2021年下半年有1.4萬家中小規模的遊戲相關企業關門。

根據中國證券日報報導、香港01報導，自去年下半年開始，中國加強對網遊監管，7月22日後就未批准新的網路遊戲版號，至今已經5個多月，不少中小規模的遊戲企業已經撐不下去，紛紛關門。

報導指出，中國目前有超過30萬家資本額在人民幣1000萬元（約新台幣4340萬元）以下的遊戲相關企業。2021年7月至12月底，半年間共有1.4萬間公司註銷，而2020年，全年遊戲公司註銷的數量為1.8萬間。

據報導，在中國發行遊戲需要經過重重審核，取得「版號」之後才能發售，沒有版號的遊戲，不論是中國國產或外國廠商發售，均不能在中國國內正式發售，而過去一年間，中國嚴加監管遊戲產業，將審批程序按下暫停鍵，使過去幾個月沒有新遊戲在中國上架。

一名中國遊戲公司負責人在報導中提到，版號「缺貨」對於已經有規模的遊戲公司影響不大，「這款遊戲上不了，還有其他已上線的在正常運營。真正受到影響的是中小企業。」

中國官方曾在2018年暫停遊戲版號審核，當時導致許多中小遊戲公司在2019年裁員甚至關門。

報導引述中國網路產業分析機構艾媒諮詢的首席分析師張毅觀察，「遊戲版號暫停發放，確實對中小遊戲企業有影響，但也逼他們尋找出路。」

他進一步表示，「在2018年遊戲版號發放暫停時，就有公司意識到出海（開拓海外市場）的重要性，國內遊戲出海的節奏在加快，有的公司業務重心甚至就是海外。」

報導引述中宣部出版局副局長楊芳不久前在2021年中國遊戲產業年會上的發言說，堅決杜絕擅自變更內容、無版號上線運營等違法行為，但會中未提恢復遊戲版號審批時程。（編輯：周慧盈）1110106