中國網遊限玩令 未成年人中秋連假只能玩4小時

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中秋連假將至，騰訊公告指出，未成年者在9日到12日間，每天只能玩1個小時，總計4個小時。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北6日電）中國對未成年人玩網路遊戲的監管措施一直沒有放鬆。中秋連假將至，遊戲企業再度發布「限玩通知」。騰訊的公告指出，未成年者在9日到12日間，每天只能玩1個小時，總計4個小時。

中國官方在去年下半年開始嚴格執行防沉迷遊戲禁令，規定未成年人每週玩線上遊戲的時數，並要求業者對於未成年使用者的帳號加強管制。

相關政策至今已經執行一年，不但沒有鬆綁跡象，遇到較長的假期時，遊戲企業都會更加嚴格管理。

中秋連假將至，騰訊遊戲於5日晚間發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」，限制未成年使用者在中秋連假期間，每天玩遊戲的時數僅有1小時。

據公告，在9日至12日間，未成年人可於每天晚上8時至9時之間登入遊戲並遊玩，其餘工作日均為禁玩時段。

今年中國的中秋連假為10日至12日，換句話說，加上「特別放寬」的9日，在今年的連假期間，中國未成年人總計只能花4小時玩網路遊戲。

綜合第一財經、21世紀經濟報導，在歷經一年的防沉迷遊戲禁令後，未成年使用者占遊戲企業收入的比重也普遍降低。

以騰訊遊戲日前發布的資料顯示，在遊戲帳號落實實名認證以及人臉識別後，2021年第4季未成年人的遊戲總時長較2020年同期大減88%，占中國市場遊戲總時長0.9%；未成年人總流量年減達73%，占中國本土市場遊戲總流量的1.5%。

中國緊縮未成年者上網玩遊戲時間的防沉迷遊戲禁令與相關政策，始於去年8月。當時由中國國家新聞出版署發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，強調對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

這項政策宣布之前，官方監管遊戲產業的風聲已在市場上不絕於耳，甚至官媒新華社下轄的經濟參考報更一度刊發報導稱網路遊戲對未成年人影響觸目驚心，並將網路遊戲形容成「精神鴉片」。

這篇文章雖被下架，然而外界解讀官方將監管矛頭指向騰訊等大型中國遊戲企業。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110906