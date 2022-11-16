防沉迷措施一年 騰訊未成年人網遊時間大降9成

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（中央社台北16日電）在中國嚴格實施對未成年人遊戲「防沉迷」措施約一年後，騰訊今天公布第3季財報顯示，7月其未成年人遊戲時長比去年同期大幅下降92%，占本土市場總遊戲時長比例僅0.7%。

陸媒央廣網報導，騰訊今天公布2022年第3季業績。在遊戲業務部分，騰訊遊戲第3季收入為429億元（約新台幣1887.6億元）。其中，騰訊本土市場遊戲收入為312億元，年減7%；國際市場收入117億元，年增3%。

此次財報，騰訊表示公司執行了「全球領先的未成年人保護計畫，已全面符合中國的法規要求，並營造了更為健康的行業環境」，並公布前述有關未成年人遊戲相關數據。

報導說，在宏觀經濟等因素影響下，今年第3季中國遊戲市場延續第2季的下降趨勢。根據「2022年第三季度（7—9月）遊戲產業報告」顯示，今年第3季中國遊戲市場實際銷售收入597.03億元，年減19.13%、季減12.61%。

儘管騰訊第3季本土市場收入年減7%，但這一數字仍優於市場整體水平。

中國官方2021年8月底發布防沉迷遊戲禁令，並約談主要相關企業。今年7月是「史上最嚴防沉迷新規」實施以來的第一個暑假。按規定，未成年人僅能在每週五、六、日晚間8時至9時間玩遊戲1小時，相當於一週只能玩網遊3小時，（編輯：張淑伶）1111116