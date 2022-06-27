中國監管千億市場劇本殺 審查內容、未成年限制遊玩

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中國官方近期發布通知，要針對劇本殺、密室逃脫等實施創新監管方式。圖為去年3月在陝西西安市一家「劇本殺」店面內，主持人在向玩家講解劇情。（中新社）

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（中央社台北27日電）中國官方近期發布通知，要針對劇本殺、密室逃脫等實施創新監管方式，包含遊戲劇本要先報備、經營場所不得於平日向未成年人提供遊戲活動，以及營業場所不得設在居民樓或是地下室等。

劇本殺遊戲是中國大陸時下年輕人間盛行的娛樂活動，官媒央視2月時曾經報導，數據顯示，2020年中國劇本殺市場規模已達人民幣117.4億元（約新台幣517億），預計到2022年中國劇本殺行業市場規模將增至238.9億元（約新台幣1051億）。

央視當時報導指出，「迅猛發展的新興行業在帶來消費的同時，也出現了不少問題。」

根據中國文化和旅遊部官方微博「文旅之聲」今天發布的訊息，文化和旅遊部、公安部、住房和城鄉建設部、應急管理部、市場監管總局等5部門聯合發布「關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知」（「通知」）。

中國頒布這份「通知」，是首次在中國全國範圍將劇本殺、密室逃脫等劇本娛樂經營場所新業態納入管理。

「通知」指出，要積極創新監管方式，監管重點從傳統的事前審批轉向事中事後監管。將嚴格管理內容，需正面引導和加強監管並重，包含鼓勵場所使用弘揚主旋律、傳播正能量的劇本腳本；強化主體責任，要求建立內容自審制度，對劇本腳本以及表演、場景、道具、服飾等進行內容自審。

「通知」也提出，參照「中華人民共和國未成年人保護法」、「娛樂場所管理條例」等法律法規有關規定，明確除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。

「通知」並設有遊戲劇本報備制度，指出劇本娛樂經營場所應當自經營之日起30個自然日內將經營場所位址以及場所使用的劇本腳本名稱、作者、簡介、適齡範圍等訊息，透過全國文化市場技術監管與服務平台，向經營場所所在地縣級文化和旅遊行政部門備案。

此外，劇本娛樂經營場所不得設在居民樓內、建築物地下一層以下（不含地下一層）等地。

中國官方此前祭出多個遊戲產業監管措施，重挫上市遊戲公司的營收與淨利。現尚不知新頒布的劇本殺監管措施，是否會如此前遊戲監管般，對市場造成影響。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110627