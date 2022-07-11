暑假到了 中國未成年人玩遊戲只能打21小時

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（中央社台北11日電）中國官方去年暑假結束前發布防沉迷遊戲禁令，規定未成年人一週只能玩3小時線上遊戲。今年暑假到來禁令並未放鬆，換算下來防沉迷規定的第一個暑假，未成年人一共只能打21小時的遊戲。

第一財經報導指出，這是「史上最嚴防沉迷新規」實施以來的第一個暑假。儘管各地放暑假的時間不一致，但此處的假期是指7月11日至8月31日，根據此前規則，未成年人僅能在每週五、六、日晚間八點至九點間玩遊戲一小時，換算暑期共計只能遊玩21小時電玩。

報導稱，防沉迷新規後，遊戲產業在未成年人保護領域已取得「一定效果」。據伽馬資料預估，2021年未成年人流量比重將低於4%，未來這一比例將持續下降。

根據大型遊戲產業的公開資料顯示，歷經近一年的防沉迷禁令，未成年人占企業收入的比重也普遍降低。

例如騰訊，在實名認證以及人臉識別執行後的2021年第4季，騰訊未成年人遊戲總時長較上年同期大減88%，占中國市場遊戲總時長0.9%；未成年人總流量年減達73%，占本土市場遊戲總流量的1.5%。

對於有未成年玩家會以家長的身分遊玩遊戲，騰訊遊戲表示，人臉識別系統會在暑期繼續護航，凡疑似由未成年人操作的成年人帳號，登錄與加值環節都將觸發人臉，系統還會發起「全天巡航」，要把借家長帳號偷玩遊戲的火苗堅決按住。

中國強制監管有「精神鴉片」之稱的遊戲產業，已讓遊戲產業嚴重受挫。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110711