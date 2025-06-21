加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳思宏「鬼地方」韓國熱賣 出版社讚引領台灣文學潮流
首頁 / 政治

公民政治權利公約已國內法化 學者籲正視難民權益

2025/6/21 18:28（6/21 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣新世紀文教基金會21日舉行「聯合國、台灣與世界難民日」座談會，與會學者指公民與政治權利國際公約已國內法化，應據此正視難民權益。中央社記者賴于榛攝 114年6月21日
台灣新世紀文教基金會21日舉行「聯合國、台灣與世界難民日」座談會，與會學者指公民與政治權利國際公約已國內法化，應據此正視難民權益。中央社記者賴于榛攝 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）昨天是世界難民日，學者今天表示，台灣目前未通過難民法，而專案人道處理的問題也多，但台灣已將公民與政治權利國際公約國內法化，應該據此正視難民與難民權益，盡到國際人權義務。

聯合國大會2000年通過決議，設立世界難民日，並於次年6月20日正式實施。台灣新世界文教基金今天舉行「聯合國、台灣與世界難民日」座談會，邀請東吳大學法學院講座教授鄧衍森擔任主持人與引言人、台灣大學法律學院特聘教授張文貞就「難民權利與國際人權法」專題演講，以及輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、台灣人權促進會研究員廖欣宜就「難民地位公約」等綜合討論。

張文貞指出，台灣難民法草案一直沒能通過，用專案人道處理仍有許多問題，台灣雖非聯合國難民地位公約的締約國，但台灣已將「公民與政治權利國際公約」百分之百國內法化，台灣有義務在此規範標準下，好好處理難民與難民權益議題。

俄烏戰爭纏鬥數年，不少烏克蘭人來到台灣。張文貞說，有報導提到，來台的烏克蘭學生曾說過，選擇台灣的理由，就是真的很想去住在一個「獨立卻不被普遍承認」，實際上非常繁榮與民主的地方。

張文貞表示，台灣是一個特殊的國家，若能盡到國際人權法上的義務，好好對待不得已來到台灣的人及其相關人權，不談是否能因此提升台灣國際地位，但至少能讓台灣增加不少國際友人。

鄧衍森也說，公民與政治權利國際公約第2條第1項明訂，「本公約締約國承諾尊重並確保所有境內受其管轄之人，無分種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或其他主張民族本源或社會階級、財產、出生其他身分等，一律享受本公約所確認之權利」，所謂其他身分其實就包含難民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，台灣對難民議題不用想得太複雜，因為公政公約已經國內法化，國家有義務依據公政公約以及其國內法化的效力來處理難民議題。

鄧衍森同時提到，針對難民法立法議題，他也曾向行政院人權及轉型正義處建議，應該先把難民公約國內法化，先與國際接軌、產生國際標準，再用此標準來塑造國內難民法的內容。（編輯：林克倫）1140621

#台灣大學
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#張文貞
#聯合國
#難民
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：