大台北防逾36度高溫 午後留意局部雷陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中央氣象署今天表示，各地大多為多雲到晴，上午由於海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；持續炎熱，大台北預測逾攝氏36度高溫。

氣象署指出，太平洋高壓偏強，台灣附近風向為西南風，各地大多為多雲到晴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

溫度方面，氣象署表示，持續炎熱，預測各地高溫約攝氏31至36度，大台北地區及彰化、雲林及南高屏近山區處有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度；離島氣溫：澎湖27至32度、金門27至32度、馬祖26至31度。

此外，氣象署提醒，西南風偏強，馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。（編輯：李淑華）1140622