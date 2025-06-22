大台北防逾36度高溫 午後留意局部雷陣雨
2025/6/22 07:52（6/22 08:00 更新）
（中央社台北22日電）中央氣象署今天表示，各地大多為多雲到晴，上午由於海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；持續炎熱，大台北預測逾攝氏36度高溫。
氣象署指出，太平洋高壓偏強，台灣附近風向為西南風，各地大多為多雲到晴。
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溫度方面，氣象署表示，持續炎熱，預測各地高溫約攝氏31至36度，大台北地區及彰化、雲林及南高屏近山區處有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度；離島氣溫：澎湖27至32度、金門27至32度、馬祖26至31度。
此外，氣象署提醒，西南風偏強，馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。（編輯：李淑華）1140622
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