盧廣仲獻唱方大同組曲 表示製作過程常哭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）歌手盧廣仲今在hito流行音樂獎頒獎典禮演唱已故音樂人方大同的作品組曲，表示製作過程都在哭，並說接下表演後夢到過方大同「他有點像一團氣體，但我就知道是他」。

盧廣仲今在2025 hito流行音樂獎頒獎典禮上，將方大同作品「LOVE SONG」、「才二十三」、「愛愛愛」、「蘇麗珍」、「好不容易」、「為妳寫的歌」串聯成組曲。

盧廣仲接受媒體聯訪時表示，很捨不得方大同，「某次受訪還說50歲以前一定要合作......可能今天算是某種合作吧」。

盧廣仲說，兩人最後一次聯絡就是方大同發專輯那天，他還跟方大同分享心得、討論音色變化、編曲等，結果幾個月後方大同就離世；方大同在他心裡很有親切感、有哥哥的感覺。

透過 Google News 追蹤中央社

盧廣仲表示，他答應接下hito的表演後有夢到過方大同，「不是人形，像是一團氣體，但我就知道是他，那是超越感官的」，盧廣仲跟對方說希望他會喜歡這段表演，醒來後也落淚。

表演橋段中，有盧廣仲與方大同的合照與通話聲音，盧廣仲說，原本要讓AI模仿方大同的聲音來合唱，但又覺得太多了，發現某通訊軟體裡的語音檔案不會過期，於是決定加入表演中，「有他聲音出現是蠻好的回憶」。（編輯：李亨山）1140621

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮21日晚間在台北小巨蛋登場，歌手盧廣仲（圖）在特別表演中致敬摯友方大同，演唱方大同的歌曲組曲。中央社記者張新偉攝 114年6月21日