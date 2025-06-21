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聲援北北基藍委反罷免 盧秀燕籲投下不同意票

2025/6/21 18:34
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（中央社記者王承中台北21日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。台中市長盧秀燕今天表示，官逼民反，民進黨政府不做正事，都在搞政治鬥爭，希望大家一定要出來反罷免，投下不同意票，導正總統賴清德，讓民進黨別再搞政治鬥爭。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議20日審定後公告，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康今天下午在台北市榮星花園舉行反罷免活動，聲援北北基的國民黨立委，並邀請國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、前台北市長郝龍斌、網紅館長陳之漢，以及民眾黨立委張啓楷等人站台，號召反罷免的民眾站出來。

盧秀燕下午在國民黨台中市立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋等人陪同下，來到造勢現場。她在上台前接受媒體聯訪時表示，4月26日才上凱道，今天又來台北，因為官逼民反，民進黨政府不做正事，都在搞政治鬥爭，所以天怒人怨，因此大家被迫還要再上街頭。

盧秀燕指出，如果不能制止民進黨一再搞政治鬥爭，民進黨將會繼續鬥爭人民，希望大家7月26日一定要出來反罷免，民眾的不同意罷免票，可以導正賴總統，讓民進黨別再搞政治鬥爭，好好治國。

盧秀燕表示，每場選舉都有風險，再加上這次民進黨動員司法及各種行政資源在追殺在野黨，因此每一席在野黨區域立委都有危險。希望大家7月26日一定要出來投不同意，讓台灣不要變成一黨獨大的極權國家。

對於朱立倫上午證實有去台中拜會，盧秀燕說，昨天晚上跟朱立倫見面，最主要是談反罷免，這時候國民黨不管是黨內、還是跟其他在野黨，大家一定要團結，唯有團結才能對抗邪惡的民進黨。

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媒體詢問，與朱立倫會面是否談及黨主席選舉延後等事宜，盧秀燕表示，「沒有」，昨天都在談反罷免工作。

至於傳出全國有十幾萬份的無效連署，盧秀燕指出，就她了解，可能有15萬份無效連署，如果全國有15萬份不實、死亡或偽造的罷免連署，全國人民就在看司法是不是雙標，辦藍白不辦綠，全國人民都在看。（編輯：林克倫）1140621

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