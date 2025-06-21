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竹市罷團偕綠宣講 高虹安、鄭正鈐陸戰籲反惡罷

2025/6/21 18:54（6/21 19:06 更新）
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新竹市罷免團體21日在民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘等陪同下到竹蓮市場外，齊聲呼籲7月26日務必出門投「同意」罷免票。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月21日
新竹市罷免團體21日在民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘等陪同下到竹蓮市場外，齊聲呼籲7月26日務必出門投「同意」罷免票。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年6月21日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）罷免團隊今天與民進黨人士到新竹市竹蓮市場呼籲民眾投「同意」罷免票；遭停職的新竹市長高虹安近日連續站路口宣傳，國民黨籍立委鄭正鈐則勤走基層，爭取支持「反惡罷」。

高虹安與鄭正鈐（新竹市選舉區選出）罷免案7月26日投、開票，罷團在民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘等陪同下向民眾喊話，呼籲投「同意」罷免票。

柯建銘表示，呼籲民眾站出來保衛台灣、反共救國；新竹「雙罷」發言人林志潔說，希望民眾罷免不適任立法委員與市長，讓新竹「重開機」，找回城市光榮。

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連日站路口舉標語宣傳「反惡罷」的高虹安透過社群網站臉書（Facebook）表示，這場罷免帶有強烈政治操作痕跡，導致社會資源被迫浪費；她相信市民會明辨是非，投「不同意」罷免，守護新竹市穩定發展。

鄭正鈐幕僚告訴中央社記者，除持續走訪基層、強化陸戰，後續將辦說明會，向民眾說明罷免的「非必要性」，呼籲挺身「反惡罷」。（編輯：李明宗）1140621

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高虹安
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鄭正鈐
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