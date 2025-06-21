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WTA諾丁漢網球賽 謝淑薇遭逆轉無緣女雙冠軍戰

2025/6/21 22:08（6/21 22:43 更新）
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台灣網球名將謝淑薇（圖），21日與中國搭檔張帥攜手征戰WTA諾丁漢網球賽女雙4強，可惜最後以7比5、4比6、4比10遭到逆轉，無緣晉級冠軍戰。（中央社檔案照片）
台灣網球名將謝淑薇（圖），21日與中國搭檔張帥攜手征戰WTA諾丁漢網球賽女雙4強，可惜最後以7比5、4比6、4比10遭到逆轉，無緣晉級冠軍戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣網球名將謝淑薇今天與中國搭檔張帥在WTA諾丁漢網球賽女雙4強，以7比5、4比6、4比10不敵日本柴原瑛菜、哈薩克戴妮琳娜的組合，無緣挺進冠軍戰。

在英國舉行的諾丁漢網球賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級的賽事，其中台灣網球名將謝淑薇與中國搭檔張帥榮膺女雙頭號種子，提前為下週開打的四大滿貫賽之一的溫布頓網球錦標賽暖身。

謝淑薇、張帥今天對戰第4種子日本柴原瑛菜、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）的跨國聯軍，然而「海峽組合」在首盤開局狀態不佳，連續遭到破發下，一度陷入1比4落後，但經驗老道的謝淑薇、張帥隨即穩住陣腳，不僅回敬2次破發，並率先逼出盤末點，如願以7比5先馳得盤。

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次盤謝淑薇、張帥未能趁勝追擊，第7局遭對手破發後陷入劣勢，加上受到雨勢影響賽事中斷，讓「海峽組合」以4比6遭對手扳平戰局。

進入決勝搶10局謝淑薇、張帥還是未能找回狀態，發球遲遲被對手突破情況下，最後以4比10落敗，無緣搶下女雙冠軍戰的門票。（編輯：龍柏安）1140621

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