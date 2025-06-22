澎湖泳渡登場 1700位選手下水挑戰場面壯觀

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（中央社澎湖縣22日電）「2025泳渡澎湖灣」活動，泳渡組5000公尺與挑戰組2000公尺及立式划槳5000公尺等重頭戲，近1700位選手今天分別在西嶼大菓葉與觀音亭海域泳渡，場面壯觀。

泳渡組5000公尺，男子組由來自台北李光鑫，以1小時17分51秒奪得冠軍，成績創下新高，比往年快了23分鐘；女子組則由郭家齊以1小時36分11秒，再度蟬聯后座，寫下3連霸記錄；立式划槳5000公尺，則由王宇燁與基隆女子黃子晏，分別獲得男女組冠軍。

來自西班牙Oceanman國際海泳組織的亞洲區執行長荷塞（Jose），實地下水小試身手挑戰，在5000公尺泳渡組以1小時23分10秒奪第2，令人讚譽。

澎湖縣長陳光復表示，泳渡澎湖灣與海上花火節今年同為第23屆，今年報名超過2300人，因此分2天進行，今天進行5000和2000公尺的挑戰，天氣雖好，但海潮有逆流與順流，對選手來說是一大挑戰，一定要注意安全。

首度參加泳渡的李光鑫，自西嶼大菓葉下水後，一路領先所有選手，以不到80分鐘的時間率先游抵馬公觀音亭，創下歷屆泳渡的最佳成績。

3度蟬聯女子后座的郭家齊，以1小時36分11秒再度奪得冠軍。她完賽後，更是從頭吃到尾，大啖澎湖的土魠魚、小管與風茹茶等地方美食，盛讚澎湖的海鮮特別好吃，是她活動的精力，當場被推薦可作為澎湖海鮮的代言人。

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「2025泳渡澎湖灣」活動在昨天完成500公尺體驗組賽事後，今天進行泳渡組5000公尺與挑戰組2000公尺及立式划槳5000公尺等重頭戲，由澎湖縣長陳光復、體育署訪視委員廖邕、國民黨籍縣議員許國政、無黨籍縣議員蘇陳綉色，教育處長林長安等人共同鳴槍後，選手分別自西嶼大菓葉與觀音亭海域鳴笛後依序下水挑戰，場面壯觀。

由於天氣酷熱，部份泳渡選手在海中受到水母干擾，所幸賽事順利完成。馬公觀音亭賽場周遭還提供有台澎兩地的海鮮與美食等攤位，供所有參賽選手品嚐。（編輯：李淑華）1140622