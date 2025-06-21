北市忠孝東路吊車轉彎輾斃18歲女騎士 77歲駕駛遭警送辦

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（中央社記者劉建邦台北21日電）77歲賴姓男子今天駕駛吊車行經台北市忠孝東路3段路口，在轉彎時撞倒前方3輛機車，其中18歲女騎士遭輾斃、1名男騎士受傷，警詢後依過失致死罪嫌把賴姓吊車司機送辦。

台北市警察局大安分局發布新聞資料指出，台北市忠孝東路3段與新生南路1段附近路口下午2時許發生重大交通事故，造成1死1傷。

警方初步調查，賴姓男子駕駛大型吊車行經忠孝東路3段附近路口，在轉彎疑有視線死角，分別撞倒在路口停等的18歲蔡姓女機車騎士、62歲蘇姓男機車騎士、27歲楊姓男機車騎士。

案發時，警方指出，吊車輾過18歲蔡姓女機車騎士後原本在現地靜止不動，但沒多久就持續右轉至忠孝東路3段，經其他路人攔停後，吊車駕駛才把車輛停在路旁。

針對車禍造成傷亡部分，警方表示，賴姓吊車司機的雙手擦傷、蔡姓女機車騎士當場死亡、蘇姓機車騎士輕傷、楊姓男機車騎士未受傷。吊車及機車駕駛酒測值都為零，賴姓吊車駕駛的駕籍正常，且有申請通行證。

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賴姓吊車司機供稱，疑因視線死角肇禍。警方詢後，依過失致死罪嫌把賴嫌移送台北地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。

大安警分局呼籲，駕駛行進間應注意周邊路況，大型車輛易有視線死角，遇大型車輛應特別留意，建議其他車輛應保持適當距離，以策安全。（編輯：戴光育）1140621