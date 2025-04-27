台中向上路聯結車疑煞車失控 撞逾20汽機車9人送醫[影]

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口今天發生重大車禍，警方表示，聯結車疑煞車失控沿路撞擊10輛汽車、11輛機車及1腳踏車；消防局共將9名傷者送醫，傷者意識都清楚。

台中市消防局於上午10時13分據報沙鹿區向上路七段與屏西路口發生車禍事故，立即由第四大隊、轄區沙鹿分隊等5個單位出動消防車8輛、救護車5輛、消防人員29名前往救護。

台中市警察局清水分局初步調查，謝姓男子（25歲）駕駛聯結車，沿向上路六段南往北方向行駛，疑因煞車失控，沿途至少撞擊10輛汽車、11輛機車、1輛腳踏車，造成多人受傷送醫，均無生命危險，謝男酒測無酒駕，將進一步釐清肇事原因及責任。

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台中市消防局表示，這起車禍造成9名民眾受傷送往光田醫院向上分院救治，傷者都意識清楚，多數肢體擦挫傷或撕裂傷。

在車禍發生後，除多輛車子受損，零件散落路面，還有路樹被撞倒，現場一片狼籍，警方表示，事故後派員於向上、屏西路口管制車輛，並聯繫烏日分局管制向上路往沙鹿方向車輛疏導往西屯路方向行駛。（編輯：陳清芳）1140427

台中市沙鹿區向上路7段與屏西路口27日發生重大車禍，警方表示，聯結車疑煞車失控沿路撞擊10輛汽車、11輛機車及1腳踏車，造成多人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月27日