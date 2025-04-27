台中沙鹿向上路聯結車撞逾20汽機車11傷 3人加護病房觀察

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口今天發生聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車；警方說，現場有11名傷者，9名傷者由消防局送醫，其中3人傷勢較嚴重，在加護病房觀察。

台中市消防局上午10時13分據報沙鹿區向上路七段與屏西路口發生車禍事故，出動消防車8輛、救護車5輛、消防人員29名前往救護，現場由救護車將9名傷者送往向上光田醫院救治，傷者都意識清楚，多數肢體擦挫傷或撕裂傷。

台中市警察局清水分局初步調查，謝姓男子（25歲）駕駛聯結車，沿向上路六段南往北方向行駛，疑因煞車失控，沿途至少撞擊10輛汽車、11輛機車、1輛腳踏車，造成11人受傷，其中9人由消防局送醫；謝男酒測無酒駕，也未肇逃，將進一步釐清肇事原因及責任。

光田醫院急診部主任林技政說明，醫院共收治10名傷者，其中9人由消防局救護車送院，1人自行就醫。傷者中1對母女傷勢較嚴重，母親左側肋骨多處骨折合併氣血胸、多處四肢骨折，目前住加護病房觀察中。女兒則是頭蓋骨破裂，意識清楚，在加護病房觀察。

林技政表示，還有1名男子有左側肋骨骨折、蛛蜘網膜下出血，留加護病房觀察中。其餘傷者分別住院、急診室留觀或已出院。

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根據目擊民眾指出，這輛載運寶特瓶初胚的肇事聯結車，發生事故後，大批寶特瓶初胚散落路面，還有被撞汽機車零件，現場一片狼籍。令人觸目驚心的是，其中被撞致幾近全毀3車的駕駛，幸運只受輕傷，相對車輛毀損程度，都叫人感到是奇蹟。

台中市警察局交通大隊表示，沙鹿區向上路六段西行方向為長陡坡路段，常發生駕駛人下坡時煞車不及而追撞前車事故，為減少車輛超速行駛導致事故，已導入區間測速設備，將對用路安全更有保障。（編輯：方沛清）1140427