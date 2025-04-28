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台中向上路車禍 盧秀燕：聯結車駕駛稱煞車壞掉

2025/4/28 14:33（4/28 15:31 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，造成重大事故。台中市長盧秀燕今天說，肇事駕駛承認煞車器壞掉，呼籲民眾留意車況保養情形。中市府將持續檢討交通管制措施。

盧秀燕出席大肚區文中二地下停車場新建工程開工典禮接受媒體聯訪時表示，肇事駕駛第一時間承認煞車器壞掉，造成很嚴重的車禍，詳細結果要等警方調查，事件造成10名民眾受傷，今天上午有6人出院、4人住院中。

盧秀燕說，事發路段是很重要、密集的道路，市府過去這幾年有作一些設施，車禍的頻率比前幾年是有下降，「但我們不滿意，會再繼續加強」。這次是貨車行駛過程中，下坡前未檢查車況造成車禍，呼籲民眾留意車況保養情形。

針對事發路段改進措施，台中市交通局交通工程科股長王建發表示，沙鹿區向上路六段長下坡路段偶有追撞事故發生，研判主要多為大型車、重車因煞車失控所致，後續將持續檢討交通管制措施。

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王建發提到，除以紐澤西護欄增設快慢車道實體分隔，並強制分流20噸以上大貨車，限制僅能行駛於最外側快車道，持續配合警方實施區間測速執法，調整該路段整體號誌時制計畫，減少車隊停等機會、降低煞停次數。

台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車，釀多人傷。該路段因區間測速遭撞毀，警方將加派警力並在易肇事時段加強取締違規，降低事故發生。（編輯：方沛清）1140428

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台中市沙鹿區向上路7段27日上午發生多輛自小客車事故，消防救護人員到場後發現多人受傷，陸續將傷者送醫治療。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月27日
台中市沙鹿區向上路7段27日上午發生多輛自小客車事故，消防救護人員到場後發現多人受傷，陸續將傷者送醫治療。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月27日
台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，造成重大事故。台中市長盧秀燕（前中）28日接受媒體聯訪時表示，肇事駕駛第一時間承認煞車器壞掉，呼籲民眾留意車況保養情形。中央社記者蘇木春攝 114年4月28日
台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，造成重大事故。台中市長盧秀燕（前中）28日接受媒體聯訪時表示，肇事駕駛第一時間承認煞車器壞掉，呼籲民眾留意車況保養情形。中央社記者蘇木春攝 114年4月28日
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