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台中向上路車禍區間測速遭撞毀 警加強取締違規

2025/4/28 09:49（4/28 10:58 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車，釀11人傷。該路段因區間測速遭撞毀，警方加派警力並在易肇事時段加強取締違規，降低事故發生。

台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口27日上午10時13分發生車禍事故。清水警分局初步調查，25歲謝姓男子駕駛聯結車疑因煞車失控，沿途撞擊10輛汽車、11輛機車、1輛腳踏車，造成11人受傷。

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沙鹿區向上路六段西行方向為長陡坡路段，常發生駕駛人下坡時煞車不及而追撞前車的事故，該路段因區間測速遭撞毀，清水警分局今天表示，每天將派警力於易肇事時段加強取締違規及編排測照勤務，以降低事故發生，維護用路人生命財產安全。

車禍造成11人受傷，光田綜合醫院收治10名傷患，治療後陸續離院。傷者中1對母女傷勢較嚴重，母親左側肋骨多處骨折合併氣血胸、多處四肢骨折，今天安排手術；女兒頭蓋骨破裂；另名68歲男子肋骨骨折、腦出血。3人意識清楚，收治加護病房。另有1人住院治療。（編輯：吳素柔）1140428

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#清水警分局
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台中市沙鹿區向上路7段與屏西路口27日上午發生車禍，1輛聯結車疑似煞車失控，沿路撞擊20輛汽機車，多個交通號誌以及指標也都遭撞毀，地面滿是物件碎片，一片狼籍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
台中市沙鹿區向上路7段與屏西路口27日上午發生車禍，1輛聯結車疑似煞車失控，沿路撞擊20輛汽機車，多個交通號誌以及指標也都遭撞毀，地面滿是物件碎片，一片狼籍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
台中市沙鹿區向上路7段與屏西路口27日發生重大車禍，警方表示，聯結車疑煞車失控沿路撞擊10輛汽車、11輛機車及1腳踏車，造成多人受傷送醫。（民眾提供）
台中市沙鹿區向上路7段與屏西路口27日發生重大車禍，警方表示，聯結車疑煞車失控沿路撞擊10輛汽車、11輛機車及1腳踏車，造成多人受傷送醫。（民眾提供）
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