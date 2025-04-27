台中沙鹿向上路聯結車連撞車禍 區公所慰助受傷民眾

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中沙鹿區向上路七段發生聯結車疑煞車失控，連撞逾20輛汽機車，造成11人傷；沙鹿區長張世祺今天代表市府，前往醫院關懷慰問傷者及家屬，持續提供相關協助。

台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口上午10時多發生聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車，造成現場11人受傷，其中10名傷者被送往或自行到向上光田醫院救治。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，立即指派張世祺前往醫院關懷慰問受傷民眾、致贈慰問金，經醫院診治後，目前已有4人出院、2人在急診留觀，另有3人在加護病房、1人在一般病房，市府將持續追蹤關懷，並提供相關協助。

吳世瑋說明，這次車禍初步分析為車輛煞車機件故障所致，導致一路追撞，造成11輛摩托車、10輛自小客車及1輛腳踏車受損，有10名傷者在向上光田醫院治療。

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吳世瑋指出，傷者中1對母女原本騎機車前往診所，不幸遭遇事故，目前母女都在加護病房接受密切觀察；張世祺已代表市府致贈慰問金予傷者家屬，並表達誠摯關心。

還有1名傷者江姓男子提到，他事發時原站在人行道旁，聽聞巨大聲響後，隨即往後退，但仍遭飛散花盆打中，造成腰部受傷，目前於一般病房觀察中，情況暫無大礙。沙鹿區公所也致贈水果禮盒慰問，並將持續追蹤關懷，提供適切協助。（編輯：陳仁華）1140427