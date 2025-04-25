康橋單車隊遇車禍完成環台返校 師生繫紫緞帶迎接

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（中央社記者王鴻國新北25日電）康橋國際學校秀岡校區14日展開單車環台活動，雖遇車禍釀7學生受傷送醫，但歷經12天、騎行約945公里，車隊今天中午在師生配戴紫色緞帶見證下，返抵終點新店青山校區。

康橋國際學校今天發布新聞稿指出，秀岡校區於14日展開「築夢康橋壯遊台灣單車環台」活動，車隊自新北市出發，採順時鐘方向繞行台灣一圈，途經北宜公路、花東縱谷、南迴公路等地形嚴峻路段，對參與學生身心皆為重大挑戰。

校方表示，車隊於22日途中不幸遭遇交通事故，1輛自小客車衝撞車隊，造成7名學生受傷送醫。事件震驚全體師生，也為活動蒙上陰影。

面對突如其來的意外，校方指出，車隊迅速調整後續行程，23日全體停止騎行並改搭遊覽車北上，讓師生沉澱情緒；24日選擇於西濱與南寮一帶的自行車道復騎，並觀察學生對再次上路的心理反應。

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校方表示，活動期間，車隊各班學生配戴代表色緞帶作為識別。為表達對受傷班級的支持，其他班級學生於24日主動提議在每人安全帽上繫上代表這班的紫色緞帶，這一自發行動迅速引發全體響應。

環台活動歷經12天，校方指出，車隊今天中午回到青山校區，師長與家長也紛紛配戴紫緞帶或紫色愛心迎接車隊，完成這趟極具意義的青春旅程，為校方長年推動的品格教育與體驗學習寫下深刻一頁。（編輯：戴光育）1140425