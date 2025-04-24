不受康橋環島車禍影響 東大附屬特教單車成年禮如期

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）不受康橋國際學校單車環島遇車禍影響，台東大學附屬特殊教育學校今年「齊心騎力成年禮」，2天台東市郊單車活動如期舉行。

台東大學附特今天舉辦第13屆「齊心騎力成年禮」活動，今日起一連兩天，帶領國二及高二共計20名學生，藉由「玩轉小三鐵」，設計單車、親水活動及探險教育活動等體適能活動，讓每個學生都有參與及實現自我機會，展現克服困難精神。

東大附特校長王金香接受媒體聯訪表示，身心障礙學生們潛力無窮，經由引導與練習，培養孩子克服困難的精神，同時也鍛鍊體力、增進交通能力，為未來踏入職場做好準備，也讓孩子自己及社會大眾知道，他們是有能力做到的。

她說，為提升身心障礙學生體適能，學校教師與專業團隊著重肌力、耐力、反應力、穩定性及平衡技巧的訓練，以達到復健與促進健康目標。

此外，安排4次實際道路騎乘單車練習，藉此培養學生運動習慣，同時提升其交通安全觀念；並透過團體活動增進人際交流互動，以達社區融合目的。

因應每名學生需求，除一般常見自行車、協力車及輔助輪車等，亦為學生適配手搖三輪車（handy）或外型媲美小型賽車的4輪單車（2-riders），由專業團隊治療師、教職員工及台東大學特殊教育學系及體育系志工們，全程陪同學生協力騎乘。

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學校表示，活動第1天，單車隊從東大附特出發，途經史前館、東興派出所及知本中油加油站，稍事歇息後，中午抵達東遊季溫泉渡假村用餐，下午則在此進行水域活動（親水活動、游泳及水療）後返程；第2天則騎往呂家望探索教育中心，體驗漆彈活動。

在過程中，讓學生學習如何與自己、他人及大自然相處，也在實際行動中展現出面對困難時勇於挑戰精神，克服體力、耐力與意志力極限，讓學生騎進社區、騎進社會，讓大家知道「我們行，你們也行」。（編輯：陳仁華）1140424