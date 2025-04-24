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康橋單車隊遭逆向衝撞7傷 駕駛涉毒駕施用喪屍煙彈、海洛因

2025/4/24 11:06（4/24 11:37 更新）
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影片來源：中央社中部地方組

（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰化縣蕭男開車逆向衝撞康橋單車隊，致7名學生受傷，昨天依過失傷害等罪嫌移送地檢署；蕭男涉毒駕，且事後拒接警方電話，有逃亡勾串及滅證之虞，檢方昨深夜聲押禁見獲准。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，22日上午10時許車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭41歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，造成7名學生及蕭男共8人受傷送醫。其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，經初步手術，昨天恢復意識，由彰化基督教醫院轉院至台大醫院後續治療。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）
康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）

彰化地方檢察署今天上午發布新聞稿指出，地檢署獲知此重大交通事故後，立即分案由檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局北斗分局員警偵辦。

經檢警初步調查結果，發現有毒品前科的蕭姓犯嫌於衝撞車隊前，行車動態詭異危險駕駛，現場肇事車輛並遺留施用毒品器具、依托咪酯毒品（俗稱喪屍煙彈）等，犯嫌送醫後自行由友人駕車載離醫院，拒接警方電話，疑故意不到案，且企圖連繫友人湮滅犯罪證據。

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檢察官指示員警拘提到案，依蕭姓犯嫌到案後供述及事證，認為其曾於駕車前施用毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等毒品，致意識不清造成車禍。警方採集蕭男尿液及血液以最速件送驗，呈毒品陽性反應。

檢察官訊問後，認蕭姓犯嫌涉施用毒品，毒駕肇事並逃逸，並涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，有逃逸、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：李淑華）1140424

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彰化縣蕭姓男子（中）22日開車逆向衝撞康橋國際學校單車隊，導致7名學生受傷，23日被彰化縣警察局北斗分局依過失傷害等罪嫌移送彰化地方檢察署。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月24日
彰化縣蕭姓男子（中）22日開車逆向衝撞康橋國際學校單車隊，導致7名學生受傷，23日被彰化縣警察局北斗分局依過失傷害等罪嫌移送彰化地方檢察署。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月24日
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