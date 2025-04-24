康橋國際學校續單車環台 學生繫紫緞帶為傷者祈福

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）康橋國際學校舉辦單車環台活動，7名學生22日騎車行經彰化遭1輛逆向自小客車衝撞受傷。全體師生休息1天後，部分學生今天恢復繼續行程，特別繫上紫色緞帶，為受傷同學祈福。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，師生22日上午10時許行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫。

校方表示，1名重傷昏迷學生經初步開刀診治後，昨天中午清醒恢復意識且狀況穩定，已轉到台大醫院治療；2名外傷較重學生，已轉送台北的醫院治療；4名學生經過治療後返家。

校方說，事故發生班級學生昨天由家長帶回返家休息，其餘師生全體暫停騎乘1天，搭乘遊覽車移動，沉澱心情；今天恢復騎行，按原計畫於明天完成單車騎乘成年禮。

儘管今天行經路段飄雨，單車隊伍仍堅定前行，朝終點邁進，多名學生的安全帽上繫著紫色緞帶，校方指出，這是學生主動發起的溫暖行動，為受傷同學集氣，每一條紫色緞帶，都代表「我們與你同在」的心聲。

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校方說，單車環台活動中，每班會配發不同顏色的緞帶，讓學生綁在安全帽或自行車上，發生事故的班級是紫色緞帶，因為受傷學生的同班同學已由家長帶回家休息，繼續騎乘的學生主動在安全帽上再繫上一條紫色緞帶，代表該班的精神與大家同在，一起完成環台。

不少家長也表示，要響應此活動，明天要在車上或身上綁上紫色緞帶，歡迎環台學生歸來。康橋其他校區師生也紛紛發起祈福活動，為學生加油打氣。（編輯：林恕暉）1140424