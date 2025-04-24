康橋車禍肇事駕駛涉毒 國教盟籲正視電子煙毒害

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（中央社記者陳至中台北24日電）彰化縣蕭姓男子日前開車逆向衝撞康橋國際學校單車隊，致7名學生受傷，檢警調查發現蕭男涉施用喪屍煙彈（依托咪酯）。國教行動聯盟今天呼籲正視電子煙毒害，修法禁絕毒駕。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，22日上午10時許單車隊遭41歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，引起社會關注。檢警在肇事車輛發現施用毒品器具、依托咪酯毒品等，蕭男供稱駕車前曾施用毒品導致意識不清。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，喪屍煙彈常以電子煙吸食，很多人認為邊開車邊吸電子煙，不會有煙灰，卻因混合喪屍煙彈或是興奮劑、麻醉劑等，導致駕駛人「短時間興奮，卻瞬間昏迷」，造成社會安全危害。

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國教盟呼籲，電子煙並非香菸的安全替代品，呼籲警方加強取締毒駕。青年部執行長李雨函表示，政府長期忽視青少年的訴求，今年初國教盟公布的「2025年青少年十大關注議題調查」，毒品和菸害便列第二名，政府未能積極因應，才釀成康橋車隊的事故。

國教盟建議，政府應針對曾涉毒駕行為者建立篩檢與風險管理制度，配合上路限制或再評估程序。同時，應明確禁止駕駛人於行駛中吸食香菸、電子煙及其他可能為毒品的新型煙品。（編輯：陳清芳）1140424