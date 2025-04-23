加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT 35%加值比率
首頁 / 社會

康橋重傷學生轉院台大 將跨多科會診首重穩定腦部

2025/4/23 16:21（4/23 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，遭1輛逆向自小客車衝撞，其中15歲男學生頭部大面積創傷，經治療後昏迷指數3進步到8，轉院至台大醫院。院方23日說明，患者病況目前還算穩定，因受傷部位涉及較多不同科別，將會診後繼續治療，首要穩定腦部情況。中央社記者沈佩瑤攝 114年4月23日
康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，遭1輛逆向自小客車衝撞，其中15歲男學生頭部大面積創傷，經治療後昏迷指數3進步到8，轉院至台大醫院。院方23日說明，患者病況目前還算穩定，因受傷部位涉及較多不同科別，將會診後繼續治療，首要穩定腦部情況。中央社記者沈佩瑤攝 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）康橋國際學校單車環台遭撞，造成15歲男學生重傷，經治療後昏迷指數3進步到8，轉院至台大醫院。院方今天說，安排住進外科加護病房，將跨多科會診，首要穩定腦部情況。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天行經彰化遭1輛逆向自小客車衝撞，造成15歲男學生重傷昏迷。校方今天中午表示，重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察狀況，家屬與院方討論後續治療方式後，準備轉送台大醫院醫治。

這名重傷學生下午2時許轉送至台大醫院。院方發言人陳彥元接受媒體電訪說明，將安排在外科加護病房中繼續治療，初步在新聞媒體中看到友院所公布訊息，昏迷指數從3進步到8，相信預後會朝比較樂觀方向走，不過，「還有很長一段路。」

他補充，昏迷指數3到15分，15分最好、7分以下非常不好。

台大醫院外科部副主任、神經外科醫師王國川說明，這名患者病況目前還算穩定，因受傷部位涉及較多不同科別，將會診後繼續治療，首要還是先穩定腦部情況再說。

google news透過 Google News追蹤中央社

康橋國際學校師生22日上午10時許，騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫。

其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。院方上午說明，男學生經過昨天初步手術搶救後，昏迷指數從原來的3分進步到8分。（編輯：陳政偉）1140423

延伸閱讀
康橋國際學校重傷男學生 中午清醒恢復意識康橋國際學校單車環台遭撞 校方：全力協助家長逆向衝撞康橋學生車隊 肇事駕駛遭逮捕稱撿東西釀禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：