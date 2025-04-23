康橋重傷學生轉院台大 將跨多科會診首重穩定腦部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）康橋國際學校單車環台遭撞，造成15歲男學生重傷，經治療後昏迷指數3進步到8，轉院至台大醫院。院方今天說，安排住進外科加護病房，將跨多科會診，首要穩定腦部情況。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天行經彰化遭1輛逆向自小客車衝撞，造成15歲男學生重傷昏迷。校方今天中午表示，重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察狀況，家屬與院方討論後續治療方式後，準備轉送台大醫院醫治。

這名重傷學生下午2時許轉送至台大醫院。院方發言人陳彥元接受媒體電訪說明，將安排在外科加護病房中繼續治療，初步在新聞媒體中看到友院所公布訊息，昏迷指數從3進步到8，相信預後會朝比較樂觀方向走，不過，「還有很長一段路。」

他補充，昏迷指數3到15分，15分最好、7分以下非常不好。

台大醫院外科部副主任、神經外科醫師王國川說明，這名患者病況目前還算穩定，因受傷部位涉及較多不同科別，將會診後繼續治療，首要還是先穩定腦部情況再說。

透過 Google News 追蹤中央社

康橋國際學校師生22日上午10時許，騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫。

其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。院方上午說明，男學生經過昨天初步手術搶救後，昏迷指數從原來的3分進步到8分。（編輯：陳政偉）1140423