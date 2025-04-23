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康橋國際學校重傷男學生 中午清醒恢復意識

2025/4/23 15:06（4/23 16:39 更新）
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康橋國際學校15歲男學生22日遭撞重傷，經彰化基督教醫院初步手術，23日上午昏迷指數由3升為8，中午已清醒恢復意識且狀況穩定，下午由彰基醫院安排轉送台大醫院治療。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月23日
康橋國際學校15歲男學生22日遭撞重傷，經彰化基督教醫院初步手術，23日上午昏迷指數由3升為8，中午已清醒恢復意識且狀況穩定，下午由彰基醫院安排轉送台大醫院治療。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月23日
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（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）康橋國際學校15歲男學生昨天遭撞重傷，經初步手術，今天上午昏迷指數由3升為8，中午清醒恢復意識且狀況穩定；應家屬要求，下午1時10分由彰基醫院安排轉送台大醫院治療。

校方中午表示，重傷昏迷學生經彰化基督教醫院初步開刀診治後，生命徵象穩定，家屬與院方討論後續治療方式，並轉到台大醫院醫治。

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彰化基督教醫院發言人張尚文下午接受媒體訪問表示，男學生經一天搶救，今天上午昏迷指數從原本3分進步到8分，直至中午意識已恢復穩定，應家屬要求就近照顧，院方以最高規格協助將患者轉送至北部醫院進行後續治療。

張尚文說，事故發生後，隨行老師及同學第一時間幫忙避免男學生失血狀況持續擴大，後續消防救護人員妥善包紮等，皆為搶救成功的重要關鍵，否則依其頭部大面積創傷，約3至5分鐘即可能失血過多，很感謝大家在第一線協助。（編輯：郭諭儒）1140423

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