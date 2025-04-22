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逆向衝撞康橋學生車隊 肇事駕駛遭逮捕稱撿東西釀禍

2025/4/22 19:37（4/22 20:11 更新）
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康橋國際學校22日進行單車環台成年禮活動，7名學生遭逆向汽車撞擊受傷，其中1人重傷昏迷。肇事駕駛（左2）傍晚由彰化縣警察局北斗分局依準現行犯逮捕到案，釐清案情。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
康橋國際學校22日進行單車環台成年禮活動，7名學生遭逆向汽車撞擊受傷，其中1人重傷昏迷。肇事駕駛（左2）傍晚由彰化縣警察局北斗分局依準現行犯逮捕到案，釐清案情。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
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（中央社記者鄭維真彰化縣22日電）康橋國際學校今天進行單車環台活動，7學生遭逆向車撞擊受傷，其中15歲男學生重傷昏迷；肇事蕭姓駕駛稱撿東西釀禍，因一度失聯，傍晚由警方依準現行犯逮捕釐清案情。

康橋國際學校約30名師生今天上午騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，造成7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫；其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，目前在彰化基督教醫院救治。

彰化縣警察局北斗分局初步了解，蕭姓男子從事冷氣裝修工作，上午前往裝設冷氣途中，疑因精神不濟，疲勞駕駛肇事，酒測值為0。蕭姓駕駛事故後意識清楚，臉部擦傷，搭救護車送往雲林基督教醫院治療後即自行出院。

涉嫌過失傷害的蕭男有致電警方，告知下午會前往警局製作筆錄，但之後一度失聯；警方經報請彰化地方檢察署偵辦，傍晚以準現行犯將蕭姓犯嫌逮捕，目前正在釐清案情。蕭男稍早接受媒體電訪時稱是因撿東西而不慎釀禍。

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彰化縣長王惠美說，她接獲消防局通報後，立即指示衛生局聯繫醫療院所，務必協助提供最好的治療照顧，新北市長侯友宜也親自來電關心，希望傷者早日康復。

彰化縣衛生局表示，治療安排均有與新北市政府相互聯繫，並向學生家長說明治療進度。縣府也指派社工前往關懷，給予必要輔導與協助，後續會全力追蹤處理進度。（編輯：郭諭儒）1140422

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康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
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