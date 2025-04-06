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自行車通勤成風潮 逾8成從未戴安全帽藏危機

2025/4/6 13:22（4/6 13:49 更新）
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隨著公共自行車的普及，市民使用公共自行車頻率愈來愈高。衛福部國健署2021年國民健康訪問調查結果顯示，台灣12歲以上民眾在平常使用自行車時，從來沒有或幾乎從來沒有戴安全帽比例達80.4%。中央社記者陳婕翎攝 114年4月6日
隨著公共自行車的普及，市民使用公共自行車頻率愈來愈高。衛福部國健署2021年國民健康訪問調查結果顯示，台灣12歲以上民眾在平常使用自行車時，從來沒有或幾乎從來沒有戴安全帽比例達80.4%。中央社記者陳婕翎攝 114年4月6日
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）自行車通勤近年成風潮，從來沒有或幾乎從未戴安全帽比例達80.4%，估計全台511萬單車族有交通風險，專家表示，自行車事故頭部外傷占6成，未戴安全帽比有戴的死亡率高3倍。

衛生福利部國民健康署2021年國民健康訪問調查結果指出，12歲以上民眾對於交通事故傷害防範安全行為，在騎乘或搭乘機車每次都戴安全帽比例達96.4%；值得注意的是，平常使用自行車時，從來沒有或幾乎從來沒有戴安全帽比例達80.4%，每次都戴安全帽比例僅11.7%。

國健署近年建議民眾騎自行車通勤解決缺乏運動問題，加上減碳風潮，騎自行車代步、通勤人數增加，在交通部在2017年「自行車使用狀況調查」中，12歲以上民眾經常騎自行車人口為24.2%、約511萬人，但現行法規未強制規定騎自行車須戴安全帽，多數民眾沒有養成戴安全帽的習慣，自行車事故層出不窮，升幅達31%。

前衛福部長邱文達是當年騎機車戴安全帽立法推手之一，這是他一生努力方向，他告訴中央社記者，騎自行車無疑是「肉包鐵」，騎士以兒少與年輕人居多，沒有保護頭部就讓他們騎車是在害他們，未戴安全帽比有戴者死亡率高3倍，老年人死亡率更是年輕人3倍。

騎自行車的危險性，長期被台灣民眾忽視，邱文達說，據統計，每年自行車事故約5000件以上，2000至3000人有輕重不一的頭部外傷，死亡個案約300人，占整體事故5%至8%，其中200人是頭部外傷。即使未因此喪命，仍可能留下嚴重後遺症，如變成植物人、步行不穩等。

騎自行車的危險性，台北榮民總醫院神經醫學中心癲癇科特約主治醫師關尚勇非常有感，自行車齡超過20年以上的他曾與死神擦肩而過。

關尚勇回憶當天一如往常騎著自行車通勤，被突如其來的轉彎車撞到騰空飛起，頭部撞裂對方車輛擋風玻璃，是安全帽擋下了死神鐮刀，讓他毫髮無傷。

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關尚勇推測11.7%每次都戴安全帽的自行車騎士，可能大部分是全副武裝的自行車迷。他認為，台灣人太忽略安全帽的重要性，即使假日在河濱騎車都暗藏危機，他曾在診間遇過一名年輕男性買自行車給媽媽，不料媽媽在河濱騎車摔倒撞到路邊花台，顱內出血昏迷不醒。

騎自行車的人越來越多，國健署長吳昭軍說，騎自行車是好習慣，增加活動力，將針對事故較多地區給予經費宣導，盼強化民眾相關安全觀念。（編輯：陳清芳）1140406

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