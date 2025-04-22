康橋國際學校單車隊彰化遭撞 15歲男學生昏迷搶救

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（中央社記者鄭維真、趙敏雅、黃旭昇彰化22日電）康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，今天行經彰化時遭1輛逆向自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生重傷昏迷指數3，搶救中。

彰化縣消防局今天上午10時43分獲報，埤頭鄉彰水路發生自行車與自小客車車禍，有多人受傷；消防人員抵達現場後，發現自小客車擋風玻璃嚴重破裂，自行車倒成一片，地上還有血漬，7名學生及肇事駕駛分別有擦挫傷、骨折等，搭救護車送醫。

其中1名15歲男學生傷勢嚴重，由二林基督教醫院轉送彰化基督教醫院搶救。彰基接受媒體聯訪時表示，男學生頭部有大面積創傷，會進一步安排電腦斷層等檢查，之後轉入加護病房後續治療，目前昏迷指數為3。

彰化縣警察局北斗分局初步了解，駕駛疑似疲勞駕駛，逆向衝撞車隊，肇事駕駛酒測值為0，自行車隊約28名學生、2名老師及1名領騎參與。對於兒子也在車隊中，台北101董事長賈永婕透過臉書表示，「我兒子目前平安無事」。

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校方表示，事發後立即成立緊急應變小組並進行校安通報，校長前往醫院探視學生傷勢，其餘學生由教師與行政人員安撫與進行輔導。

新北市府表示，市長侯友宜獲悉康橋國際學校學生車禍案件後，已致電校長關心，也致電請彰化縣府協助處理學生的醫療照顧。（編輯：李淑華）1140422