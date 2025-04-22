康橋國際學校單車隊遭撞 校方調整後續行程

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（中央社記者趙敏雅新北22日電）康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，今天行經彰化時遭1輛逆向自小客車撞擊，7名學生受傷。校方晚間表示，會後決定調整後續行程，其中，事故發生班級學生明天由家長帶回。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，上午行經彰化縣埤頭鄉時，與1輛自小客車發生車禍，造成7名學生及自小客車駕駛共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3。

彰化縣警察局北斗分局初步了解，肇事蕭姓男子疑似疲勞駕駛，逆向衝撞車隊，酒測值為0。蕭男稱撿東西釀禍，因一度失聯，傍晚由警方依準現行犯逮捕釐清案情。

針對7名受傷學生治療狀況，校方晚間發布聲明指出，1名重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍須在加護病房觀察；2名外傷較重學生，經家長同意由救護車轉送台北的醫院治療；1名學生留院觀察是否有腦震盪症狀，已轉診回台北的醫院；3名學生經醫師處置後搭車隨隊到下榻飯店。

校方說，除了受傷學生外，其餘師生接續騎乘或乘車到下榻飯店，校方下午已派輔導老師前往會合，將進行團體及個別輔導。

校方表示，單車環台活動為期12天，行程預計在25日結束，今天是第9天，經召開緊急應變會議後，決定事故發生班級學生明天由家長帶回返家休息。

其餘學生後續行程安排，校方說，明天全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，讓師生沉澱心情；24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程；25日也以安全的自行車道為主，繼續完成典禮。

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校方指出，該校單車環台活動已舉辦16屆，累計參與學生逾3700人，本次共有300位學生、30位師長參加，以班級為單位，所有學生皆自願報名，並接受為期半年的體能訓練與8次行前車訓。活動由捷安特團隊負責規劃、領騎、補給、維修及交管維護。

校方表示，對於此次嚴重意外深感遺憾與不捨，詳細事故原因待警方調查釐清，校方會全力協助受傷學生及家屬，並祈願受傷學生早日康復。（編輯：李亨山）1140422