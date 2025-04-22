康橋國際學校學生單車環台出車禍 7學生1駕駛受傷

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，今天上午行經彰化縣埤頭鄉時與1輛自小客車發生車禍，造成7名學生及自小客車駕駛共8人受傷送醫，其中1名學生左手骨折傷勢較嚴重。

彰化縣消防局今天上午10時許獲報，埤頭鄉彰水路有車禍意外，造成多人受傷，消防局立即出動14名消防人員、多輛救護車前往搶救。

消防人員指出，有7名傷者是來自新北市的康橋國際學校學生，騎單車時疑與1輛自小客車發生事故。

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消防局表示，共有7名學生及1名自小客車駕駛受傷送醫，分別送往二林基督教醫院、衛福部彰化醫院、卓醫院、雲林基督教醫院等處救治，其中1名學生左手骨折，傷勢較為嚴重。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，有2名16歲男學生送來急診時滿臉是血，2人頭部及臉部撕裂傷，四肢多處擦挫傷，目前還在進行相關檢查。受傷學生回憶事發狀況時說，1輛自小客車從對向車道衝過來，讓他們來不及反應。（編輯：黃名璽）1140422