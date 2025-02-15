北市曳引車右轉彎不慎撞自行車 釀騎士身亡

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市民族東路與松江路口今天發生車禍意外，一名64歲王姓自行車騎士死亡，警方初判疑曳引車右轉彎時出現內輪差導致視線死角引發事故，駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

台北市警察局中山分局交通分隊上午8時43分左右獲報，民族東路與松江路口附近發生一起曳引車與自行車碰撞事故意外，造成自行車騎士當場死亡。

警方說，曳引車駕駛上午沿松江路北往西，右轉民族東路在行經路口時，疑出現內輪差形成視線死角，進而不慎撞上騎在人行道的王姓單車騎士。

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警方表示，曳引車駕駛酒測值為0，當時是要前往新北市五股區載土，初判車禍肇事原因為曳引車右轉彎時，未禮讓直行車，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

北市中山警分局表示，駕駛開車行經路口右轉前，應減速暫停，確認右側沒有車輛後，才右轉行駛，以維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：李錫璋）1140215