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康橋國際學校單車隊遭撞 校方討論是否繼續進行

2025/4/22 19:18（4/22 19:40 更新）
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康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，與1輛自小客車發生車禍，造成7名學生及1名自小客車駕駛受傷送醫，其中1名學生左手骨折傷勢較嚴重。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，與1輛自小客車發生車禍，造成7名學生及1名自小客車駕駛受傷送醫，其中1名學生左手骨折傷勢較嚴重。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月22日
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（中央社記者趙敏雅新北22日電）康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，今天行經彰化時遭1輛逆向自小客車撞擊，7名學生受傷送醫。校方說，將與家長團體開會，討論行程是否繼續走完，學生晚間將先落腳台中。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，上午行經彰化縣埤頭鄉時，與1輛自小客車發生車禍，造成7名學生及自小客車駕駛共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生重傷昏迷指數3。

彰化縣警察局北斗分局初步了解，駕駛疑似疲勞駕駛，逆向衝撞車隊，肇事駕駛酒測值為0，自行車隊約28名學生、2名老師及1名領騎參與。

新北市政府教育局表示，目前受傷7名學生傷勢情況，3名學生治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。

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教育局說，該校單車環台活動預計12天，學校依「高級中等學校辦理戶外教育實施原則」辦理，在活動前取得家長同意，也在行前向每位參與學生詳細說明並辦理教育訓練。除學生團體保險外，學校也為每位學生投保旅遊平安保險。

校方表示，事發後立即成立緊急應變小組並進行校安通報，校長前往醫院探視學生傷勢，其餘學生由教師與行政人員安撫與進行輔導。針對行程是否繼續進行，校方說，環台行程原預計在週五告一段落，今天是第9天，晚間將與家長團體開會討論。（編輯：方沛清）1140422

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