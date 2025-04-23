康橋國際學校單車環台遭撞 校方：全力協助家長

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（中央社記者趙敏雅新北23日電）康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天行經彰化遭1輛逆向自小客車衝撞，7名學生受傷。校方今天表示，事故由肇事者違規導致，學校法務已準備，若家長有需要，將全力協助。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，師生22日上午10時許行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫。

其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。院方上午說明，男學生經過昨天初步手術搶救後，昏迷指數從原來的3分進步到8分。

康橋國際學校公關室主任吳浩銘下午接受媒體聯訪時說，1名重傷昏迷學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察狀況，今天已轉到台大醫院醫治；2名外傷較重學生，已轉送台北的醫院治療；4名學生經過治療後返家。

校方也調整後續行程，吳浩銘說，事故發生班級學生今天由家長帶回，其餘師生暫停騎乘1天，搭乘遊覽車到竹南，讓師生沉澱心情，明、後天由捷安特團隊安排規劃，以自行車專用道為主，盡可能排除危險變因，讓學生按原計畫於週五完成成年禮；目前學生情緒大致穩定，已派輔導老師隨隊追蹤。

吳浩銘表示，此次單車環台活動有專業、嚴謹的訓練與騎行計劃，並交由捷安特團隊領騎與照料，也配置大量人力維護交管，皆以安全為最大考量，此次事故由於肇事者的違規導致，學校法務已開始準備，後續若要求償等，會先替家長安排，詢問家長意願後主動提供協助。

據了解，重傷昏迷學生學習西洋劍多年，曾代表學校參賽獲得佳績，且學業成績不錯。吳浩銘說，同學、師長、親友都在網路留言為他集氣，希望他平安度過難關。

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外界關心受傷學生後續醫療與就學問題，吳浩銘指出，活動本身有投保，董事會也同意，除保險外，會盡可能協助負擔相關醫療費用，未來校方會給予受傷學生在課業最大協助與彈性空間。

對於未來是否繼續辦理單車環島活動，吳浩銘表示，目前無法明確回應，將再溝通討論，並強調任何學校活動都以安全至上為原則，完整規畫、降低風險。（編輯：林恕暉）1140423