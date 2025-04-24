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康橋單車隊遇車禍 彰基：重傷學生6千毫升輸液搶命

2025/4/24 17:28（4/24 18:07 更新）
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康橋國際學校15歲學生在彰化遇車禍重傷，昏迷指數由3升為8，脫險後從彰化基督教醫院（圖）轉台大醫院；彰基24日指出，該生到院時狀況十分危急，手術歷時近5小時，合計輸血逾百袋與其他製劑，總輸液量超過6000毫升，才終於救回一命。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月24日
康橋國際學校15歲學生在彰化遇車禍重傷，昏迷指數由3升為8，脫險後從彰化基督教醫院（圖）轉台大醫院；彰基24日指出，該生到院時狀況十分危急，手術歷時近5小時，合計輸血逾百袋與其他製劑，總輸液量超過6000毫升，才終於救回一命。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）康橋國際學校15歲男學生遭撞重傷，昏迷指數由3升為8，脫離危險後從彰基醫院轉台大醫院；彰基指出，男學生頭頸部重傷，手術近5小時，總輸液量超過6000毫升，才救回一命。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，師生22日上午10時許行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭年約40歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及肇事駕駛共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生頭頸部重傷，昏迷指數原為3，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。

15歲男學生在彰基醫院急救時，昏迷指數由3升為8，狀況穩定後，轉送台大醫院；彰基醫院今天指出，男學生到達醫院時，呈現低體溫、昏迷指數降至最低，情況十分危急。

彰基表示，他們立刻幫男學生啟動輸血程序，安排多部位電腦斷層掃描，接著聯繫創傷科、神經外科、麻醉科與整形外科同時評估，進行搶救手術，心臟血管外科、整形外科及口腔外科進行清創並協助止血，手術歷時近5小時，合計輸血逾百袋與其他製劑，總輸液量超過6000毫升。

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彰基指出，初期病人呈深度昏迷，術後數小時內昏迷指數逐步恢復，22日凌晨時出現四肢動作反應，昨天中午出加護病房前出現清醒點頭的意識反應，為了家屬照護方便，隨即協助將患者轉送至台大醫院進行持續照顧。

彰基說明，從男學生的案例可以看出，外傷救治不僅仰賴技術與判斷，更需跨科無縫整合、高密度人力支援與即時資源投入。只有持續深化重症照護網絡，強化急診與加護病房的專業能力與制度，才有辦法在需要的危急時刻搶救生命。（編輯：李淑華）1140424

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