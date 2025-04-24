康橋車禍肇事駕駛涉毒 公路局：優先以刑法論處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台遭遇車禍，肇事駕駛涉嫌毒駕。交通部公路局今天嚴厲譴責，將依優先以刑法論處，追究最嚴格的法律責任。

康橋國際學校舉辦單車環台活動，22日上午10時許車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，遭41歲蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，造成7名學生及蕭男共8人受傷送醫。

經檢警初步調查結果，發現有毒品前科的蕭姓犯嫌於衝撞車隊前，行車動態詭異危險駕駛，現場肇事車輛並遺留施用毒品器具、依托咪酯毒品（俗稱喪屍煙彈）等，犯嫌送醫後自行由友人駕車載離醫院，拒接警方電話，疑故意不到案，且企圖連繫友人湮滅犯罪證據。

公路局發布新聞稿嚴厲譴責，並強調這起案件絕非單純的交通違規，而是涉及嚴重危害公共安全、過失重傷等刑事案件，將優先依刑法論處，追究最嚴格的法律責任。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）

依刑法規定，駕駛人施用毒品並造成他人重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

公路局表示，此案犯罪情節重大，已移由司法機關依法辦理，追究其刑責，作為對受害者的交代，也表明政府嚴懲毒駕的明確立場。

透過 Google News 追蹤中央社

除了刑事責任外，公路局指出，將配合執行相關行政處分，依道路交通管理處罰條例規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰，及參加道安講習，毫不寬貸。

公路局表示，毒駕與酒駕皆為高風險行為，對全體用路人生命、身體構成重大威脅，政府絕無寬容空間，所有相關案件均列為最優先裁決對象，嚴格執行，落實交通安全零容忍原則。（編輯：管中維）1140424

珍愛生命，遠離毒品。可撥打毒品危害防制中心專線0800-770-885，尋求戒癮資訊及專業協助。