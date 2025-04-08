國道A1死亡事故疑未保持安全距離占比高 近4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）高速公路局統計，今年1至3月，國道A1（24小時內有人死亡）死亡事故共13件，其中疑未保持安全距離造成追撞就有5件，占比達38%。

高公局今天在交通部例行記者會公布，1至3月國道A1死亡事故共13件，其中疑因未保持安全距離的追撞事故5件，占比達38%，造成6死10傷。

高公局舉例，1月14日上午，國道1號南向339公里（路竹路段）處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷；2月7日上午，國3南向375.6公里（中寮路段）處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。

高公局提醒，在正常天候狀況下，高速公路行車安全距離計算方式，若以行駛速度計算，小型車與前車應至少保持「速度除以2」的距離，單位為公尺；大型車與前車應至少保持「速度減20」的距離，單位為公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若以行車時間計算，高公局說，自身車頭與前車車尾通過某一定點（如標誌、燈桿）的間隔時間，小型車應至少間隔2秒鐘，大型車應至少間隔3秒鐘。

高公局呼籲駕駛人，行車保持安全距離，才有足夠的時間來因應突發狀況。如遇濃霧、強風、大雨等天候欠佳狀況或行駛於夜間、下坡路段或隧道內等狀況，應適度擴大行車安全距離，才能維護自身的行車安全。（編輯：李亨山）1140408