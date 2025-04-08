國道火燒車事故113年192件 近5年新高

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部高速公路局統計，去年國道火燒車故有192件，是近5年新高，主要是撞擊或機械原因。

高公局今天在交通部例行記者會，公布自107年以來，國道火燒車事故（包括車輛起火、冒煙），每年都超過上百件，108年達193件最多，其次是113年192件，也創近5年來新高，109年至112年，分別有130、122、149、189件，另，114年1至3月有36件，包括：35件車輛起火、1件車輛冒煙。

高公局指出，近期對國道交通影響較大的火燒車事故，發生於3月13日下午2時，於國1北向27.8公里（三重與五股轉接道間）外路肩發生1輛半聯結車（載運食用油）火燒車事故，雖未導致人員傷亡，但造成車流回堵11公里。

高公局說，國道火燒車事故多半是追撞或自撞造成的撞擊，也有部分是車輛機械因素。

高公局並未特別統計國道火燒車死亡件數，而是列入A1事故（24小時內死亡）統計，今年至3月底，國道A1死亡事故共13件，因分心疲勞駕駛就有8件，占比高達62%。

高公局指出，高速公路車速快，為保障行車安全，行駛過程應隨時注意周遭路況，切勿分心或疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故風險。

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高公局籲請用路人，務必平時做好車輛定期保養，出發前並應妥為檢查車輛狀況，避免於車內放置易燃物品。若行進中發覺車況異常，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援。

高公局說，若車輛無法滑離車道時，除立即顯示危險警告燈外，當事人應在確認自身安全下，儘速於故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌。車上乘員並應儘速下車至護欄外或安全處所待援，同時利用1968App警政報案功能或手機直撥1968通報公警局或高公局。（編輯：李亨山）1140408