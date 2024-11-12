國道嚴重事故增 高公局：疲勞駕駛為主因

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（中央社記者余曉涵台北12日電）根據高公局統計，今年1到10月國道A1事故為57件，其中有21件肇事原因是分心疲勞駕駛者，占比達36.8%，都較112年同期增加，高公局提醒用路人千萬別疲勞駕駛。

交通部高速公路局今天在記者會中公布最新國道事故統計，高公局交通管理組科長蔡明哲指出，今年截至10月底，國道A1死亡事故總計有57件，肇事原因為分心疲勞駕駛為21件，占比達36.8%。

蔡明哲說，不論事故件數或者疲勞駕駛件事都較去年同期增加，去年同期增A1事故為45件，肇事原因為疲勞駕駛的為13件。

蔡明哲表示，用路人在分心或疲勞等狀態下駕駛車輛可能無法對突發狀況即時應變，導致行車危險，呼籲用路人在行車前應養足精神，確認精神狀態良好，行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛，以保障行車安全。

蔡明哲也提醒，小型車行駛於大車中間或前後方，若發生追撞事故其嚴重程度加劇，應避免行駛於兩輛大車之間，如遇前後大車包夾、後方有大車跟隨或前方有大車等情形時，請採取防禦駕駛。

另外，高公局表示，每年11月至隔年3月間，高速公路易起霧路段為國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰系統至國姓等路段，提醒用路人要留意行車安全距離與注意車前狀態。（編輯：陳政偉）1131112