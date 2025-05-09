端午連假估首日車流最大 高公局籲多利用好走時段

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）5月30日至6月1日為端午節連假，交通部高速公路局今天表示，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，建議民眾多利用好走時段行駛國道。

今年端午節連假為3天假期，高公局根據歷次端午連假國道交通量資料及特性分析，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查結果，預估端午連假交通需求以旅遊旅次（占比約5成）及返鄉旅次（占比約3成）為主。

高公局指出，連假第1、2天為南向尖峰時段，上午5時至中午12時出發占比約6成為最高，第2、3天為北向尖峰時段，以中午12時至晚間6時出發占比5成最高。

高公局交通管理組科長蔡明哲指出，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，其中南向為60百萬車公里。

考量端午節連假國道交通需求增加，蔡明哲呼籲用路人在連假期間可改搭高鐵、台鐵或國道客運，若民眾仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或國道好走時段避壅塞。

根據高公局公布國道好走時段，西部國道部分，5月30日及31日南向用路人建議上午6時前或中午12時後出發。5月31日及6月1日中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

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至於國5方面，高公局指出，5月30日及31日南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發，5月31日及6月1日北向用路人建議上午9時前出發。

另外，為分散連假期間尖峰時段車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費以及每日凌晨0時至5時暫停收費等措施。（編輯：張雅淨）1140509

向尖峰 清明連假天氣好轉車流恐比預估多 國5南向建議早上5時前出發