加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
晚間影音新聞／天主教首位美籍教宗 清楚台灣中國不同
首頁 / 生活

端午連假估首日車流最大 高公局籲多利用好走時段

2025/5/9 18:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）5月30日至6月1日為端午節連假，交通部高速公路局今天表示，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，建議民眾多利用好走時段行駛國道。

今年端午節連假為3天假期，高公局根據歷次端午連假國道交通量資料及特性分析，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查結果，預估端午連假交通需求以旅遊旅次（占比約5成）及返鄉旅次（占比約3成）為主。

高公局指出，連假第1、2天為南向尖峰時段，上午5時至中午12時出發占比約6成為最高，第2、3天為北向尖峰時段，以中午12時至晚間6時出發占比5成最高。

高公局交通管理組科長蔡明哲指出，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，其中南向為60百萬車公里。

考量端午節連假國道交通需求增加，蔡明哲呼籲用路人在連假期間可改搭高鐵、台鐵或國道客運，若民眾仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或國道好走時段避壅塞。

根據高公局公布國道好走時段，西部國道部分，5月30日及31日南向用路人建議上午6時前或中午12時後出發。5月31日及6月1日中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於國5方面，高公局指出，5月30日及31日南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發，5月31日及6月1日北向用路人建議上午9時前出發。

另外，為分散連假期間尖峰時段車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費以及每日凌晨0時至5時暫停收費等措施。（編輯：張雅淨）1140509

向尖峰
清明連假天氣好轉車流恐比預估多 國5南向建議早上5時前出發
蔡明哲
中山醫大暨附醫攜手資誠 打造跨領域整合平台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：