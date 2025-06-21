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飛力獅手指流血仍優質先發 餅總：關鍵出局數能搶下

2025/6/21 20:57（6/21 21:06 更新）
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中華職棒統一獅隊洋投飛力獅（Félix Peña）（左）21日對味全龍先發上陣，儘管保送偏多仍繳6局優質先發，助隊搶勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
中華職棒統一獅隊洋投飛力獅（Félix Peña）（左）21日對味全龍先發上陣，儘管保送偏多仍繳6局優質先發，助隊搶勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一獅隊洋投飛力獅透過指甲光療改善容易破皮流血問題，但今天對味全龍先發還是有出現流血的狀況，雖保送偏多仍投出6局優質先發，總教練林岳平點出關鍵出局數都可拿下、不簡單。

統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍，今天與龍隊交手，派出飛力獅（Felix Pena）先發，飛力獅因為扣球方式手指容易受傷、破皮，獅隊球探吳國豪的太太特地幫飛力獅做指甲光療，改善問題，但今天先發又出現流血狀況。

飛力獅賽後接受媒體聯訪表示，手指流血狀況不是很嚴重，多多少少會發生，也有想辦法控制，最重要的還是感謝上帝，這場比賽可以贏下來，也謝謝隊友相挺。

至於今天保送偏多的狀況，飛力獅表示，不確定為什麼會發生這種狀況，但會跟教練討論，好好修正改善。

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獅隊總教練「餅總」林岳平表示，飛力獅今天控球確實比較不穩定，但重要的第3個出局數都可以拿下來、也是蠻不簡單的，如果沒能撐到6局，局面或許就會不一樣，雖然跌跌撞撞、投得辛苦，控球比較飄，但關鍵好球都可以搶下。

飛力獅今天總計106球投6局，被敲出4支安打，投出5次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第5勝，助隊以4比1搶勝，賽後獅隊上半季封王魔術數字降至4（M4）。（編輯：李亨山）1140621

#中職
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飛力獅
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