批團結國家十講是鬥爭十講 黃國昌：樂與總統公開對談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華新北22日電）總統賴清德將啟動「團結國家十講」。民眾黨主席黃國昌今天說，正確定性應是「鬥爭十講」，嘴巴喊團結，卻繼續鬥爭在野黨，真的要談就談人民關心的10件大事，「我非常樂於跟賴總統針對人民關心的10件大事公開對談」。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴總統將啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰及政府因應政策。這10場演講訴求「團結國家，從此刻做起」，希望直接面對社會，傾聽民眾想法，最大化團結國家。

黃國昌上午出席第5屆「成吉思汗全國健美公開賽」觀摩賽事時受訪表示，賴總統從去年520就職以來，全部都是用嘴巴在做團結，實際上卻動用司法檢調追殺政敵，對在野黨啟動無差別罷免，讓社會更對立、衝突、分裂。正當民進黨控制的中選會如同民進黨立法院黨團總召柯建銘早就預告的，要在7月26日舉行罷免投票之際，賴總統發動團結十講，「事實上正確定性應該是鬥爭十講」。

黃國昌進一步指出，嘴巴喊團結，實際行為是繼續鬥爭在野黨、分裂台灣社會，更可笑的是，民進黨發言人說國安簡報在野黨主席不聽，所以報告給台灣人民聽，但國安專報是機敏資訊，不也是民進黨說的嗎，怎麼突然可以報告給全國人民聽。民進黨、賴總統心口不一、徹底雙標，再次展現在民眾面前。

透過 Google News 追蹤中央社

黃國昌說，作為民眾黨主席，真的要談就談人民關心的10件大事，為促進國家團結、台灣社會和諧，「我非常樂於跟賴總統針對人民關心的10件大事公開對談」，讓賴總統面對過去一年執政成績一片蒼白，不管人民痛苦，只顧民進黨繼續奪錢、奪權。

此外，針對媒體報導，民眾黨中央委員張凱鈞不顧黨內禁令出席海峽論壇，黃國昌回應，民眾黨今年沒有派任何代表參與海峽論壇，張凱鈞不可能代表民眾黨，既然收到檢舉，就由中評會依制度處理。（編輯：林淑媛）1140622