國際教育教師共備逾500場 專家導入協作

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（中央社記者許秩維台北22日電）為推廣國際教育，教育部於113學年舉辦527場教師共備活動，733人次參與、共備時數達1185小時，並透過專家導入協作模式，提升跨域共學成果。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為展現台灣國際教育的深度與廣度，國教署辦理「113學年度全國高級中等以下學校國際教育教師共備社群計畫成果發表會」，邀各地的國際教育夥伴共同見證逾500場的跨域共備成果。

國教署表示，113學年共舉辦527場次的教師共備活動，累計參與人數達733人次，共備時數總計1185小時；教師們從彼此交流中汲取靈感，打破教學領域間的界線，孕育具在地特色與全球視野的課程。

以國小階段為例，教師以SDGs永續發展目標、環境議題、文化探索等為核心，設計探究實作為導向的學習活動；國中結合國際交流、議題探討與跨文化理解，以講授與產出型工作坊為主軸，激發學生的全球思維；高中強調全球視野與跨域整合，課程內容涵蓋永續、文化、多元社會等議題，展現國際教育深度與實踐力。

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國教署表示，共備過程中，可能面臨時間協調、跨領域協作不易等問題，為解決這些難題，計畫團隊積極引進專家導入協作模式，導入如同步與非同步混合共備、任務導向分工、建置標準流程與資源資料庫等策略，提升社群的持續運作力與自我成長能力。

國教署指出，期望透過成果發表會，為各縣市國際教育中心在推動教師社群提供實務經驗，透過制度化的支持與專業導引，讓國際教育不再只是理想，而是在課堂中實踐理想的行動力。（編輯：吳素柔）1140622