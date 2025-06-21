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ANKER召回逾70萬顆行動電源 群光：未代理召回型號

2025/6/21 21:43（6/21 21:48 更新）
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（中央社記者張建中新竹21日電）安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKER台灣代理商之一的群光電子表示，並未代理安克召回的型號產品。

安克創新中國官網20日發布主動召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。安克並提出3種補償方案供用戶選擇，一是全額退款，二是升級換新，三是安克商城代金券（原訂單金額＋人民幣50元）。

公告稱，這次召回源於電芯原材料的變更隱患。安克創新在品質安全檢查中發現，某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在多次循環使用後出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒等安全隱患。

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據安克創新台灣官網指出，群光電子以及宏碁集團旗下展碁國際為其代理商。其中，展碁國際並未回應。

群光表示，經了解，安克召回的7款型號行動電源，群光並未代理。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140621

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