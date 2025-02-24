行動電源爆炸頻傳 如何挑選？磁吸式比較安全？使用守則一次看

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（中央社網站）行動電源爆炸事件時有所聞，市面上款式百百種，不受限使用範圍的磁吸式行動電源尤其受歡迎，如何安心的挑選行動電源？使用時要注意哪些事？成為必備常識。中央社彙整行動電源使用安全注意事項：

行動電源怎麼挑？

認明「BSMI認證」： BSMI是由經濟部標準檢驗局建立的安全標準，確保3C產品通過嚴格檢驗。通常行動電源BSMI登錄字號以「R」為開頭，民眾可至「商品檢驗標識查詢」網站查詢

「額定電容量」才是實際輸出量：民眾有時買了號稱大容量的行動電源，發現才用一下電力就耗盡。台電指出，一般人常看的「電池容量」指的是行動電源內電池容量；「額定容量」才是實際可輸出電量，大約是電池容量的60至70%

體積小、電容量大不一定好：在挑選行動電源時，攜帶便利性、價格是民眾常考量的需求。但如果體積小、價格便宜，廠商標示電容量卻超大，產品可能涉及標示不實，應避免購買

注意製造日期：行動電源的儲存電量會隨時間而衰減，製造日期越近，電量供應效能越佳

近年來，不用受限於充電線使用範圍的磁吸式行動電源、無線行動電源越來越受歡迎。然而無線充電效率通常比有線充電低，意味著充電過程可能花費更多時間，也會產生更多熱能、降低電池壽命；有線行動電源則有充電口插拔損傷的缺點，民眾選購時可以一併列入考量。

行動電源使用時要注意什麼？

在陽光直射、高溫或潮濕的環境使用行動電源，容易加速電池老化。當行動電源未使用時，應存放於乾燥陰涼處，同時也要避免和尖銳的金屬或易燃物品放在一起，防止行動電源因受穿刺引發火災。

在替行動電源充電時，最好用原廠認證的充電線，不僅效率佳也比較安全。此外，建議在睡覺或外出前拔除充電線，以免發生突發狀況時無法即時處理。

行動電源壽命多久？

環境部曾建議，行動電源、行動裝置使用的鋰電池產品，生命週期平均為2至4年，實際情況仍需視個人使用習慣而定。就算未達使用年限，一旦行動電源摔落、龜裂或出現膨脹異常就應更換。

許多人習慣將行動電源充飽後，繼續放置於插座上充電，然而此舉可能縮短電池壽命。正確做法應該是電池充飽後即時拔下充電器，並且盡量避免電力耗盡時才充電，可望有效延長行動電源壽命。

行動電源怎麼回收？

市售行動電源電池芯主要分為鋰聚合物電池與鋰離子電池2種，均屬於列管的二次鋰電池，隨意丟棄不只可能污染環境，丟進垃圾車經擠壓更可能釀災，導致清潔隊員受傷。

欲丟棄行動電源，以下地點皆設有回收設施：

連鎖便利商店（全家、7-11、萊爾富等）

連鎖超市量販店（全聯、家樂福、大潤發等）

連鎖清潔及化妝品零售業（康是美、屈臣氏等）

無線通信器材零售業

攝影器材零售業販賣業

學校

社區乾電池回收點

汽機車加油站

除了上述地點，民眾亦可交由當地清潔隊資源回收車處理，切勿隨意棄置。

行動電源可以上飛機嗎？

在搭飛機時，所有備用電池皆須隨身攜帶，不得託運。

由於託運行李放置的貨艙氣壓較低，行動電源在貨艙內可能壓力膨脹、起火甚至爆炸。因此民航局規定，除了安裝在電腦、手機內的鋰電池，行動電源、備用鋰電池及可拆卸鋰電池皆禁止託運。

另外，韓國政府近日發布行動電源攜帶上機的加強管理措施，除了備用電池須隨身攜帶，還得個別裝在透明塑膠夾鏈密封袋中。至於各家航空公司允許攜帶的行動電源數量，通常100瓦時數（Wh） 以下、在一定數量內不須經過批准，容量超過160Wh皆禁止攜帶上機，建議旅客搭機前仍務必再三確認所搭乘的航空公司相關規範。

（編輯：黑立安）1140224