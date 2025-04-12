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高鐵車廂疑行李內行動電源起火 1乘客輕傷

2025/4/12 11:21
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（中央社記者余曉涵、洪學廣台北12日電）台灣高鐵今天1607車次南下列車，行經嘉義到台南間，有乘客隨身行李著火冒煙，同車旅客用滅火器成功滅火。高鐵說，乘客自述是行動電源起火，導致此行李主人的乘客輕傷，已協助乘客並報警。

台灣高鐵向媒體說明指出，1607車次南下列車，今天行經嘉義到台南路段，因旅客隨身行李著火冒煙，造成車廂煙霧偵測作動，同車旅客立即協助以滅火器成功滅火，列車長並將1車及2車旅客全數疏散至3車。

台灣高鐵說，此事件造成1名旅客（即行李主人）輕微受傷，除安排車站護理師協助旅客外，也於第一時間通報鐵路警察。

台灣高鐵表示，目前鐵警已完成蒐證，因列車地板出現零星燒灼痕跡，已安排列車進入基地進行清潔、檢修，沒有影響其他列車。

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鐵路警察局高雄分局也表示，上午9時10分接獲高鐵通報，高鐵1607次列車第1車廂有行動電源燃燒，立即派員前往現場查處；員警到場時，現場已先行由其他民眾使用滅火器滅火完畢。

警方調查，29歲彭男原本將背包放置於座位前方地板，其攜帶的行動電源就在背包內，但並未充電。當列車行經嘉義至台南區間時，行動電源卻因不明原因自燃，彭男因此被燙傷，左臂紅腫，意識清楚無大礙，高鐵左營站護理師包紮完畢後，彭男自行前往就醫，現場無其他民眾受傷。（編輯：陳政偉）1140412

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