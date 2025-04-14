列車抵板橋未開門就離站 高鐵：人為疏失啟動調查

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）高鐵204次北上列車今天上午停靠板橋站時，卻未開車門，造成要下車旅客莫名被載到台北站，原本在板橋站要搭車的旅客也無法上車。台灣高鐵公司將調查這起人為疏失。

根據台灣高鐵訊息，北上204車次今天上午8時26分抵達板橋站後，因人為疏失導致車門未開啟即離站。

台灣高鐵說明，隨即安排原訂於板橋站下車的旅客，於台北站下車後轉乘最近發車的南下列車返回板橋站；原訂於板橋站上車的旅客，則安排搭乘最近一班列車北上。

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對於這起事件造成旅客不便，台灣高鐵深表歉意，並表示，已針對疏失人員啟動內部調查，避免類似狀況再度發生。

台灣高鐵表示，各車站停靠時間不相同，板橋站約1分鐘，依標準作業流程，列車停靠站時，駕駛在確定車輛停妥後，會請列車長開啟車門。今天列車停靠，車門卻未開啟，究竟駕駛與列車長的溝通出了什麼問題，公司將進一步調查。（編輯：張雅淨）1140414